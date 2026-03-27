27 марта 2026 в 13:25

Украинок начали массово ставить на незаконный воинский учет

Все больше женщин-украинок жалуются, что их незаконно поставили на воинский учет, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам девушек, после этого их объявляют в розыск как уклонистов от мобилизации. В настоящее время зафиксированы уже десятки подобных случаев в Харькове, Киеве и других городах.

Сами девушки узнают, что их поставили на воинский учет, совершенно случайно. Некоторым из них удается оспорить решение и добиться отмены штрафа.

Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) объявили в розыск шесть женщин, не имеющих военного и медицинского образования.. Одна из этих девушек, Ирина Харациди-Логинова, отметила, что после огласки своей истории ей стало известно еще о пяти подобных случаях.

До этого в Херсонской области сотрудники ТЦК забрали гуся у местной жительницы. Они прибыли в один из домов для призыва местного жителя, но не смогли его найти. Сотрудники ТЦК решили не возвращаться без добычи и проникли в гусятник, забрав первого же попавшегося им гуся.

