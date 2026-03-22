ТЦК объявил в розыск шесть женщин ТЦК объявил в розыск шесть женщин без военного и медицинского образования

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) объявили в розыск шесть женщин, не имеющих военного и медицинского образования, передает издание «Страна». Одна из этих девушек, Ирина Харациди-Логинова, отметила, что после огласки своей истории ей стало известно еще о пяти подобных случаях.

По словам женщины, ее безосновательно объявили в розыск и привлекли к административной ответственности. Она также рассказала, что после предоставления документов об образовании розыск и штраф отменили, однако с воинского учета ее так и не сняли.

Харациди-Логинова заявила, что готовит иск в суд, поскольку действующее законодательство не предусматривает механизма исключения из учета тех, кто попал туда ошибочно или незаконно. Женщина подчеркнула, что сложившаяся ситуация требует правового урегулирования на уровне законодательных изменений.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК начали использовать для мобилизации мужчин в Херсоне женщин-«волонтеров», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, они ходят по домам, предлагая якобы гуманитарную помощь.