Гинеколог назвала мифом один распространенный диагноз

Под эрозией шейки матки чаще всего подразумевают эктопию, которая является вариантом нормы и не требует агрессивного вмешательства, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова. По ее словам, даже при выявлении дисплазии первой степени врачи в большинстве случаев рекомендуют только наблюдение за состоянием пациентки.

Эрозии шейки матки не существует. Этот диагноз является одним из самых распространенных мифов. Его фактически нет. Чаще всего речь идет об эктопии, а это состояние, которое очень часто является вариантом нормы и требует наблюдения, а не агрессивного лечения. Даже дисплазия первой степени во многих случаях нуждается в таком подходе, а не в срочных манипуляциях специалистов, — пояснила Кирикова.

Ранее акушер-гинеколог, репродуктолог и эндокринолог, доктор медицинских наук Софья Мелкомян заявила, что во время процедуры ЭКО можно снизить количество генетических поломок. По ее словам, с возрастом у мужчин растут шансы на зачатие детей с нарушениями.