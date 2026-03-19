В Херсонской области сотрудники ТЦК (аналог военкомата) забрали гуся у местной жительницы, передает Telegram-канал SHOT. Они прибыли в один из домов для призыва местного жителя, но не смогли его найти. Они решили не возвращаться без добычи и проникли в гусятник, забрав первое попавшееся животное.

Этот акт произвола не остался незамеченным: хозяйка крылатого — бабушка — не смогла сдержать возмущения и ударила палкой одного из сотрудников ТЦК. Тогда он толкнул ее, после чего она упала на землю.

Свидетелем инцидента стала приятельница пожилой женщины, которая оперативно запечатлела происходящее на камеру. В своих комментариях она провела параллель между действиями сотрудников ТЦК и мародерством, а также поведением немецких военнослужащих в период Второй мировой войны.

Ранее в одном из сел Волынской области Украины местные жители заблокировали автомобиль, в котором находились сотрудники ТЦК. Сначала они начали раскачивать машину, которая медленно двигалась по проселочной дороге. Затем люди открыли дверь автомобиля и вступили в спор с сотрудниками ТЦК, выражая свое несогласие с принудительной мобилизацией.