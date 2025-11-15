Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 07:51

На Финляндию обрушилась лавина из вредоносных гусей

Белолобые гуси начали уничтожать фермерские хозяйства в Финляндии

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Огромные стаи перелетных белолобых гусей атаковали Финляндию, пишет новостной портал Yle. Уточняется, что птицы наносят огромный ущерб фермерским хозяйствам — они поедают траву на пастбищах, что вынуждает фермеров закупать дополнительные корма или арендовать дополнительные поля.

Только за весну 2025 года местные аграрии лишились почти половины кормов и посевов из-за мигрирующих через страну гусей. По информации Института природных ресурсов Финляндии, гуси ставят под угрозу и осенние посевы. Фермеры из провинции Северная Карелия уже получили компенсацию за убытки.

Ранее тигр напал на фермеров, которые работали в поле. Инцидент произошел в индийской деревне Бадагалапура в штате Карнатака. Местным пришлось залезть на деревья, чтобы спастись от хищника. Пострадавшим удалось снять происходящее на видео, когда зверь атаковал их. В ролике видно, как тигр выпрыгнул из зарослей и преследовал людей, не успевших найти укрытие. Ролик быстро разлетелся в соцсетях и вызвал критику в адрес местного лесного департамента. Известно, что 34-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и лица, в больницу он попал в критическом состоянии.

гуси
Финляндия
миграция
фермеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель грузовика вылетел на встречку и погиб на месте
Власти рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Пермью
«Полумертв»: в Киеве признали политический крах Зеленского
«Заходили по лесополосе»: бойцы взяли опорный пункт БПЛА под Запорожьем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 ноября: инфографика
В США нашли оправдание своим ударам по Венесуэле
В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь БПЛА
В России разработали уникальный катер-«невидимку» для запуска беспилотников
«Папик», скандал с Зеленским, Джигурда: как живут актрисы из «Сватов»
Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Названа сумма, которую россияне планируют потратить на зимний отдых
Нарколог поставил точку в вопросе связи алкоголя с развитием рака
На Финляндию обрушилась лавина из вредоносных гусей
В Геленджике оштрафовали блогера за подпись к видео Алаудинова
Малыш, подросток и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом
В двух городах сняли все вывески магазинов «Красное & Белое»
Салат «Рыбки в пруду»: эффектнее и проще оливье
Историю пострадавшей при атаке ВСУ девочки расскажут на большом экране
Находящиеся на позициях с весны бойцы ВСУ решили сложить оружие
В МВД напомнили, как заменить водительские права без экзаменов
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.