На Финляндию обрушилась лавина из вредоносных гусей

Огромные стаи перелетных белолобых гусей атаковали Финляндию, пишет новостной портал Yle. Уточняется, что птицы наносят огромный ущерб фермерским хозяйствам — они поедают траву на пастбищах, что вынуждает фермеров закупать дополнительные корма или арендовать дополнительные поля.

Только за весну 2025 года местные аграрии лишились почти половины кормов и посевов из-за мигрирующих через страну гусей. По информации Института природных ресурсов Финляндии, гуси ставят под угрозу и осенние посевы. Фермеры из провинции Северная Карелия уже получили компенсацию за убытки.

Ранее тигр напал на фермеров, которые работали в поле. Инцидент произошел в индийской деревне Бадагалапура в штате Карнатака. Местным пришлось залезть на деревья, чтобы спастись от хищника. Пострадавшим удалось снять происходящее на видео, когда зверь атаковал их. В ролике видно, как тигр выпрыгнул из зарослей и преследовал людей, не успевших найти укрытие. Ролик быстро разлетелся в соцсетях и вызвал критику в адрес местного лесного департамента. Известно, что 34-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и лица, в больницу он попал в критическом состоянии.