В Татарстане начнут выводить собственную породу гусей

В Татарстане планируют вывести собственную породу гусей, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на слова главы Муслюмовского района Татарстана Альберта Хузина. Такое поручение дал глава республики Рустам Минниханов.

Владелец гусиной фермы из Муслюмовского района Ирек Хамадишин отметил, что новая порода должна быть продуктивной и иметь возможность составить конкуренцию на рынке. Он подчеркнул, что выведение новой породы — непростая задача.

Предприниматель также уточнил, что для выведения потребуется серьезная поддержка государства. По его словам, создание новой породы — дорогостоящий процесс.

Ранее ветеринар Амир Анвари рассказал, что английские кокер-спаниели являются самыми психически нестабильными собаками. По его словам, эту породу «без сомнения» можно считать наиболее «неуравновешенной».