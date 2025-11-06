Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 15:06

В Татарстане начнут выводить собственную породу гусей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Татарстане планируют вывести собственную породу гусей, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на слова главы Муслюмовского района Татарстана Альберта Хузина. Такое поручение дал глава республики Рустам Минниханов.

Владелец гусиной фермы из Муслюмовского района Ирек Хамадишин отметил, что новая порода должна быть продуктивной и иметь возможность составить конкуренцию на рынке. Он подчеркнул, что выведение новой породы — непростая задача.

Предприниматель также уточнил, что для выведения потребуется серьезная поддержка государства. По его словам, создание новой породы — дорогостоящий процесс.

Ранее ветеринар Амир Анвари рассказал, что английские кокер-спаниели являются самыми психически нестабильными собаками. По его словам, эту породу «без сомнения» можно считать наиболее «неуравновешенной».

Татарстан
гуси
породы
поручения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Подмосковья встретил с автоматом сотрудников скорой помощи
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования лидеру страны Азии из-за последствий тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности
В Татарстане начнут выводить собственную породу гусей
Вымогавший 13 млн рублей экс-гендиректор ОЭЗ выходит из колонии
Роспотребнадзор назвал самый полезный вид чипсов
Россиянам весной предложат первый безвизовый круиз в Европу
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.