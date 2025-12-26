Худший кандидат в истории: Зеленский придумал, как украсть выборы

Опрос аналитического центра SOCIS показал, что украинцы считают Владимира Зеленского худшим из возможных кандидатов на президентских выборах. Около четверти жителей страны признались: они ни за что не отдали бы за него свои голоса. Немалую роль в этом сыграл недавний коррупционный скандал в Киеве. Тем не менее в Верховной раде уверены, что Зеленский уже придумал, как сохранить власть в своих руках. На что он готов пойти ради победы на выборах — в материале NEWS.ru.

Что украинцы думают о Зеленском

Украинский центр SOCIS попросил жителей страны назвать политика, за которого они ни за что не стали бы голосовать на выборах. Лидерство досталось Зеленскому — категорически против его кандидатуры выступают 22% граждан. Почти столько же — 21,8% — не поддержали бы Петра Порошенко. Депутат Верховной рады Юрий Бойко набрал 16,6%, а экс-премьер республики Юлия Тимошенко — 10,6%.

Кроме того, 40% опрошенных SOCIS респондентов считают Зеленского причастным к коррупционным схемам в его окружении, вскрытым Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). В невиновности президента убеждены только 19%. Еще 29% считают, что он знал о хищениях, но не принимал в них непосредственного участия.

Треть респондентов выступают за то, чтобы Зеленский нес полную ответственность за коррупцию. 28% выразили мнение, что наказание должно быть «политическим» и политика следует лишить возможности баллотироваться на следующий президентский срок.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru обратил внимание на данные других опросов, которые также подтверждают непопулярность Зеленского у населения. В гипотетическом втором туре выборов действующий президент сокрушительно проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, пояснил эксперт.

Протест против коррупции, 2025 год Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Более того, даже если Залужный не примет участия в гонке, Зеленский уступает во втором туре главе украинской разведки Кириллу Буданову. В политических кругах сложились две противоборствующие группы влияния: одни подталкивают Зеленского к выборам, чтобы сменить власть, другие, напротив, готовы допустить фальсификации, чтобы сделать его еще более зависимым и „ручным“», — сказал собеседник.

Какими будут выборы на Украине

Президентские выборы на Украине должны были состояться еще весной 2024 года. Однако Зеленский отменил их, сославшись на военное положение и мобилизацию в стране. В начале декабря 2025-го глава США Дональд Трамп напомнил о необходимости провести голосование, после чего Зеленский выразил готовность изменить законодательство Украины ради организации избирательного процесса. При этом глава государства регулярно ставит новые условия для проведения выборов, в том числе требуя обеспечить прекращение огня.

Депутат Рады Ярослав Железняк заявил о планах Зеленского пойти на хитрость ради удержания власти. По словам парламентария, действующий президент хотел бы провести выборы сразу после заключения соглашения с Россией об урегулировании конфликта, но в условиях военного положения.

«Напомню, там и ограничения на собрания и свободу слова, а потом уже их снять? Ну „гениально“», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Выборы на Украине Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скачко отметил, что провести выборы в условиях военного положения и добиться признания их легитимности будет крайне сложно. По мнению эксперта, это потребует согласия сразу нескольких ключевых сторон — в первую очередь Запада.

«Именно Запад должен будет спонсировать выборы и обеспечивать их безопасность. Если же там решат повторить на Украине „молдавский сценарий“ с жестким контролем и отсечением неугодных, то Зеленский сохранит пост, но вопрос о его реальном признании останется открытым», — пояснил политолог.

Признает ли Россия итоги выборов на Украине

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москве не принципиально, кто именно возглавит Украину после выборов. На прямой линии 19 декабря он даже заявил о готовности РФ временно воздержаться от ударов вглубь республики, если Киев не использует голосование, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск.

По словам политолога Владимира Корнилова, Москве важно, чтобы в Киеве появился субъект, обладающий хотя бы минимальной легитимностью для подписания будущих соглашений.

«Примечательно, что в этом вопросе позиции Путина и Трампа практически совпадают. Глава Штатов также давал понять, что вопрос победы конкретно Зеленского для него вторичен — важнее сам факт проведения выборов, которые наделят президента законным статусом. Обоим мировым лидерам необходим легитимный представитель Украины для ведения предметных переговоров. Что касается международного признания, то на Западе одобрят любые результаты, даже если Зеленский без всяких голосований провозгласит себя гетманом», — подчеркнул он.

Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas Pool/via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Политолог Юрий Светов в свою очередь выразил мнение, что Зеленский остается необходимой Западу фигурой. Если бы он оказался не нужен, от него давно бы избавились, уверен собеседник NEWS.ru.

«Мнение рядовых украинцев здесь вторично. Западу нужно просто „поставить галочку“ о проведении выборов. Мы уже видели подобные сценарии. Вспомним Майю Санду: перед выборами были протесты и низкие рейтинги, но она снова президент Молдовы. Посмотрите на Германию или Францию — рейтинги Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бьют антирекорды, но они остаются у власти. Опросам грош цена, когда на кону стоят политические интересы», — резюмировал аналитик.

Читайте также:

«Ультиматум, помноженный на торг»: что не так с мирным планом Зеленского

Зеленский объявил войну календарю: зачем ему реформа праздников на Украине

Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов