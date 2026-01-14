На Украине в 18-й раз продлили военное положение

Верховная рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней, написал в Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк. Оно действует с 24 февраля 2022 года. Таким образом, особое положение на Украине продлили уже в 18-й раз.

Парламент поддержал внесенные очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации. За — 333. Снова — на 90 суток. Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы, — говорится в сообщении.

В понедельник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении продлить действие военного положения и мобилизации. Соответствующие законопроекты были зарегистрированы в Верховной раде. Последний раз глава государства подписывал аналогичные законы в конце октября прошлого года.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных. Он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.