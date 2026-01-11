«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине

«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине Мирошник: Украина ужесточит законы ради расширения мобилизации

Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных, заявил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.

Пушечное мясо — это основной ресурс, которым в [противостоянии] участвует киевский режим, все остальное на [противостояние] дает Запад. <…> И [президент Владимир] Зеленский вместе со своей шайкой неизбежно будет уменьшать категории населения, пользующиеся бронью или отсрочкой, чтобы отправлять на убой все новых и новых обреченных, — заявил Мирошник.

Ранее депутат Сергей Бабак заявил, что Верховная рада рассмотрит законопроект об отмене отсрочки от мобилизации по учебе для мужчин старше 25 лет. По словам парламентария, решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность страны.

До этого новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов признал наличие глубокого кризиса в работе территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Он заявил, что коррупционные схемы и произвол сотрудников военкоматов напрямую бьют по военной безопасности государства и обороноспособности ВСУ.