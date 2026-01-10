Новый глава офиса Зеленского раскритиковал работу военкоматов

Новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов признал наличие глубокого кризиса в работе территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). В своем Telegram-канале он заявил, что коррупционные схемы и произвол сотрудников военкоматов напрямую бьют по военной безопасности государства и обороноспособности ВСУ.

Злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины — недопустимы, — подчеркнул чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу своего офиса Кирилла Буданова в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Одновременно из персонального состава совета был выведен Олег Иващенко. Кадровое назначение стало частью ранее начатых перестановок в руководящем аппарате.

Ранее Зеленский написал в Telegram-канале, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе. Предыдущая глава ведомства, Светлана Гринчук, сложила с себя полномочия после крупного коррупционного скандала.