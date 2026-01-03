Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.

Рассчитываю на поддержку парламентариями позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля, — написал Зеленский.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что кадровые решения Зеленского говорят о стремлении к эскалации. По его словам, новый глава офиса президента Кирилл Буданов — преступник и террорист и будет проводить «соответствующую политику».

О предложении Зеленского в адрес Буданова стало известно 2 января. Президент Украины объяснил его необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности». Позже сообщалось, что Буданов принял предложение.

До этого на Украине уволили советника главы офиса президента Сергея Лещенко. С октября 2023 года он занимался организацией работы с общественностью, гражданским сектором, ветеранскими организациями и средствами массовой информации.