Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:06

Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине

Зеленский предложил Шмыгалю занять пост министра энергетики

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.

Рассчитываю на поддержку парламентариями позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля, — написал Зеленский.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что кадровые решения Зеленского говорят о стремлении к эскалации. По его словам, новый глава офиса президента Кирилл Буданов — преступник и террорист и будет проводить «соответствующую политику».

О предложении Зеленского в адрес Буданова стало известно 2 января. Президент Украины объяснил его необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности». Позже сообщалось, что Буданов принял предложение.

До этого на Украине уволили советника главы офиса президента Сергея Лещенко. С октября 2023 года он занимался организацией работы с общественностью, гражданским сектором, ветеранскими организациями и средствами массовой информации.

Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Украина
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось похитить Мадуро
Раскрыты масштабы авиационной операции США в Венесуэле
На подлете к Москве сбили еще шесть БПЛА
Трамп раскрыл, чего он хочет в Западном полушарии
Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас
Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на российский регион
Министр экологии Татарстана Шадриков внезапно покинул пост
В Карибском море заметили американские авианосцы
В Совфеде раскрыли, почему США атаковали Венесуэлу
Трамп раскрыл, что ждет Мадуро в США
«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?
«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле
Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине
Трамп раскрыл, где спецназ захватил Мадуро
Захарова ответила на громкие слухи о вице-президенте Венесуэлы в России
Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.