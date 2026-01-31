Власти признали каскадный коллапс энергетики на Украине

Масштабный системный сбой привел к каскадным отключениям в электроэнергетической сети Украины, заявил в своем Telegram-канале министр энергетики страны Денис Шмыгаль. По его словам, это произошло в 11:42 мск, когда одновременно отключились критически важные линии электропередачи.

Сегодня произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это повлекло за собой каскадное отключение, — подчеркнул он.

Инцидент спровоцировал автоматическую защиту на подстанциях, а также привел к экстренным мерам на стратегических ядерных объектах, уточнил глава ведомства. В некоторых областях, включая Киевскую, Житомирскую и Харьковскую области, уже введены специальные графики аварийных отключений, резюмировал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Киеве отключили водоснабжение. В связи с аварией в энергосистеме воды сейчас нет во всех районах города. Как отметили в пресс-службе водоканала, к работам привлекли энергетиков — они должны восстановить подачу электричества.