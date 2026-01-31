Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 13:08

Вода пропала во всем Киеве

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Киеве полностью отключили водоснабжение, сообщила пресс-служба городского водоканала. К работам привлекли энергетиков — они должны восстановить подачу электричества. Сроки устранения последствий аварии пока не называют.

В связи с аварией в энергосистеме водоснабжение сейчас отсутствует во всех районах города, — сказано в сообщении.

Ранее власти Киева заявили, что в районе Троещина начнут готовить выгребные ямы из-за проблем с канализацией. Ситуация стала критической после остановки ТЭЦ-6, от которой район зависит полностью. Переподключить Троещину к другим источникам энергии невозможно, поскольку инфраструктура не рассчитана на альтернативные схемы теплоснабжения.

Кроме того, в столице разбили полноценные палаточные лагеря во дворах многоэтажных жилых домов, которые остались без отопления и электричества. Шатры оснащены генераторами, чтобы люди могли отогреться и зарядить технику.

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев между тем заявил, что не менее полумиллиона жителей покинули Киев на фоне острого энергетического кризиса. По его словам, это создает дополнительные проблемы сотрудникам коммунальных служб.

вода
Киев
Украина
отключения
