Жильцов обесточенных домов в Киеве переселили в палаточные лагеря

Полноценные палаточные лагеря разбили во дворах многоэтажных жилых домов в Киеве, которые остались без отопления и электричества, сообщает украинское издание «Страна.ua». В Сети также появились соответствующие кадры. Палатки оснащены генераторами, чтобы жильцы могли отогреться и зарядить технику.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал, что почти шесть тысяч жилых домов в городе вновь остались без отопления. По его словам, большинство из построек уже дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла — 9 и 20 января. Причину Кличко раскрывать не стал, сроки восстановления теплоснабжения неизвестны.

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба также отметил, что в Киеве и Чернигове более 1,2 млн потребителей остались без электричества. По данным министра развития общин и территорий, в столице отключения затронули свыше 800 тыс. абонентов. Что касается Чернигова, там без света остались более 400 тыс. человек.

Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что энергетическая ситуация в стране превратилась в катастрофу. По его словам, электричество отключают на 10–15 часов.