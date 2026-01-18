Киевляне достали туристические палатки для борьбы с холодами Readovka: киевляне начали ставить палатки в квартирах, чтобы согреться

Жители Киева начали устанавливать туристические палатки прямо в своих квартирах, чтобы согреться в условиях отсутствия центрального отопления более недели, сообщает Readovka. На улицах горожане также греются у костров, сложенных из выброшенных новогодних елок.

По информации источника, ситуация с теплоснабжением в украинской столице остается критической: погода настолько холодная, что в одной из многоэтажек лестничные пролеты превратились в ледяные глыбы после тушения пожара на верхних этажах.

Ранее выяснилось, что некоторые жители Киева могут оставаться без центрального электроснабжения до 18–20 часов в сутки. Ситуацию усугубляют сильные морозы с ледяным дождем и снегом. На этой неделе минимальная ночная температура в Киеве опускалась примерно до -17 градусов.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал NEWS.ru, что отключения энергии могут вызвать на Украине протесты против политики президента Владимира Зеленского. По его словам, такие настроения в стране есть и сейчас, но они носят хаотичный характер и люди нуждаются в харизматичном лидере.