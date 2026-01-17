Украинцев начали выгонять из Киева

Мэр Киева Виталий Кличко вновь призвал жителей столицы временно покинуть город из-за тяжелого энергокризиса. В интервью агентству Reuters он заявил, что такой шаг поможет снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Кличко признал, что эта зима будет очень сложной.

Кличко вновь призвал жителей Киева покинуть город, если у них будет такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру, — говорится в материале.

По информации агентства, некоторые жители Киева могут оставаться без центрального электроснабжения до 18-20 часов в сутки. Ситуацию усугубляют сильные морозы с ледяным дождем и снегом. На этой неделе минимальная ночная температура в Киеве опускалась примерно до -17 градусов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу администрации Киева, возглавляемую мэром украинской столицы Виталием Кличко. Он заявил, что городские власти упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления, поэтому за ситуацию взялись не на городском, а на правительственном уровне.