Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:59

Украинцев начали выгонять из Киева

Мэр Кличко вновь призвал украинцев покинуть Киев

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мэр Киева Виталий Кличко вновь призвал жителей столицы временно покинуть город из-за тяжелого энергокризиса. В интервью агентству Reuters он заявил, что такой шаг поможет снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Кличко признал, что эта зима будет очень сложной.

Кличко вновь призвал жителей Киева покинуть город, если у них будет такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру, — говорится в материале.

По информации агентства, некоторые жители Киева могут оставаться без центрального электроснабжения до 18-20 часов в сутки. Ситуацию усугубляют сильные морозы с ледяным дождем и снегом. На этой неделе минимальная ночная температура в Киеве опускалась примерно до -17 градусов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу администрации Киева, возглавляемую мэром украинской столицы Виталием Кличко. Он заявил, что городские власти упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления, поэтому за ситуацию взялись не на городском, а на правительственном уровне.

Украина
Киев
Виталий Кличко
морозы
отопление
эвакуация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Политолог назвал событие, от которого будет зависеть репутация США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.