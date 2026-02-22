Кличко «завис» при ответе на вопрос о доверии к Трампу

Кличко «завис» при ответе на вопрос о доверии к Трампу Кличко ответил на вопрос о доверии к Трампу только после продолжительной паузы

Мэр Киева Виталий Кличко затруднился с ответом на вопрос журналиста о доверии к президенту США Дональду Трампу, передает Sky News. Он заговорил только после продолжительной паузы в 13 секунд. Кличко также отметил, что мирное соглашение не должно выглядеть как акт капитуляции.

Я пытаюсь <...> ему доверять, но иногда <...> я не понимаю четко посылы президента Трампа по поводу мира на Украине, — прокомментировал мэр.

Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Однако он также признавал, что этот процесс оказался гораздо более сложным, чем он ожидал.

Ранее временный поверенный России в США Андрей Леденев заявил, что украинский кризис приближается к завершению благодаря активизации переговоров. Кроме того, дипломат отметил положительную динамику после недавних переговоров в Женеве и подчеркнул, что США заинтересованы в урегулировании ситуации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон отказал Киеву в разрешении на производство ракет для зенитных комплексов Patriot в Европе. Украина предлагала производство на своей территории и совместно с партнерами по НАТО.