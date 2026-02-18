Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026

США отказали Украине в одной просьбе

Зеленский: США отказали Украине в производстве ракет Patriot в Европе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон отклонил запрос Киева о предоставлении разрешения на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Европы, заявил президент страны Владимир Зеленский вечером в видеообращении в своем Telegram-канале. Он отметил, что поручил украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову активизировать усилия по получению ракет для ПВО.

Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и на Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе, — отметил украинский лидер.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило о получении и вводе в эксплуатацию двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Прежде была достигнута договоренность с правительством Германии о поставках этих систем.

До этого правящая коалиция в Германии одобрила план по углублению военного сотрудничества с Украиной. Документ включает в себя 10 пунктов. Согласно плану, Берлин намерен наладить регулярные консультации с Украиной по вопросам вооружений на уровне министерств обороны. Также планируется расширить присутствие немецкого оборонного бизнеса на территории Украины и создать координационное бюро оборонной промышленности.

