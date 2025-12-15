Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:04

В Европе согласовали план расширения военного сотрудничества с Украиной

Bild: ФРГ подготовила план из 10 пунктов по углублению военных связей с Киевом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества, сообщает Bild. Документ насчитывает 10 пунктов.

В Берлине планируют на регулярной основе консультироваться по вопросам вооружений на уровне военных ведомств, расширить присутствие бизнеса из ФРГ в области вооружений на Украине и создать координационное бюро оборонной промышленности Украины с целью укрепления связей между компаниями двух стран.

Берлин также хочет повысить число сотрудников и увеличить полномочия военного атташата в немецкой дипмиссии в Киеве, обеспечить обмен мнениями о потребностях в оружии.

Власти Германии хотят создать с партнерами в Европе альянс по закупкам оружия для Украины. Берлин хочет добиться интеграции украинской военной промышленности в оружейный рынок ЕС. План предусматривает обмен информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения на постоянной основе, передачу и использование данных, обмен опытом применения немецких оборонных технологий на поле боя.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша намерена выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL, благодаря которой страны ЕС закупают американские вооружения для Украины. Часть суммы Польша перечислит уже в текущем году.

Германия
Украина
ВПК
поставки оружия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыт способ убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Минобороны отчиталось о победе над 10 дронами ВСУ
Российской сноубордистке разрешили выступить на Олимпиаде в 2026 году
В Германии раскрыли причину плохих отношений с Россией
Стало известно, для чего США перебрасывают вооружение к Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.