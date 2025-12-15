В Европе согласовали план расширения военного сотрудничества с Украиной Bild: ФРГ подготовила план из 10 пунктов по углублению военных связей с Киевом

Правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества, сообщает Bild. Документ насчитывает 10 пунктов.

В Берлине планируют на регулярной основе консультироваться по вопросам вооружений на уровне военных ведомств, расширить присутствие бизнеса из ФРГ в области вооружений на Украине и создать координационное бюро оборонной промышленности Украины с целью укрепления связей между компаниями двух стран.

Берлин также хочет повысить число сотрудников и увеличить полномочия военного атташата в немецкой дипмиссии в Киеве, обеспечить обмен мнениями о потребностях в оружии.

Власти Германии хотят создать с партнерами в Европе альянс по закупкам оружия для Украины. Берлин хочет добиться интеграции украинской военной промышленности в оружейный рынок ЕС. План предусматривает обмен информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения на постоянной основе, передачу и использование данных, обмен опытом применения немецких оборонных технологий на поле боя.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша намерена выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL, благодаря которой страны ЕС закупают американские вооружения для Украины. Часть суммы Польша перечислит уже в текущем году.