Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 16:05

Движение на МКАД парализовало из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Движение на нескольких участках МКАД оказалось парализовано из-за продолжающегося снегопада, свидетельствуют данные навигационных сервисов. На дороге фиксируется большое число аварий в разных зонах кольцевой трассы.

На МКАД и различных эстакадах большегрузы не могут подняться в горку и буксуют. На дорогах круглосуточно работают 36 экипажей дорожного патруля ЦОДД на пикапах и КАМАЗах. Они вытаскивают застрявшие на подъемах фуры и помогают водителям, попавшим в аварии.

Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и перейти на метро. Власти посоветовали обязательно иметь с собой цепи на колеса, лопату, противобуксовочный коврик, трос и буксировочный крюк.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что метель в Москве будет продолжаться, но постепенно начнет утихать и закончится в ночь на субботу, 10 января. Он подчеркнул, что пик пурги пройден и самое большое количество осадков позади.

пробки
МКАД
Москва
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы сможем и сейчас»: участница СВО рассказала о наследии деда-ветерана
Фетисов удивился словам Гретцки об Овечкине
«Не могут остановить»: на Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником»
В Германии заметили признак скорого распада Евросоюза
Бельгийские фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с МЕРКОСУР
Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями мощного снегопада
Смерть детей и брата, Пугачева, проблемы со здоровьем: как живет Кузьмин
В РАН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание
Российский чиновник погиб из-за отчаянной любви к охоте
Владелец наркошопа из России загадочно пропал на популярном курорте
Дмитриев напомнил Каллас, что ПВО бессильна против «Орешника»
Возмездие «Орешника» и перелом на поле боя: новости СВО на вечер 9 января
«Стойкий» и «Ельня» пришвартовались в ЮАР для участия в учениях
Раскрыты детали операции США против танкера Olina
Хаменеи предупредил Трампа о судьбе высокомерных правителей
«Их пугает»: в Совфеде высказались о готовности Франции выйти из НАТО
Еще один танкер стал целью США в Карибском море
«Новогодняя традиция»: BadComedian раскрыл успех «Чебурашки-2»
«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником»
Движение на МКАД парализовало из-за снегопада
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.