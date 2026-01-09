Движение на МКАД парализовало из-за снегопада

Движение на нескольких участках МКАД оказалось парализовано из-за продолжающегося снегопада, свидетельствуют данные навигационных сервисов. На дороге фиксируется большое число аварий в разных зонах кольцевой трассы.

На МКАД и различных эстакадах большегрузы не могут подняться в горку и буксуют. На дорогах круглосуточно работают 36 экипажей дорожного патруля ЦОДД на пикапах и КАМАЗах. Они вытаскивают застрявшие на подъемах фуры и помогают водителям, попавшим в аварии.

Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и перейти на метро. Власти посоветовали обязательно иметь с собой цепи на колеса, лопату, противобуксовочный коврик, трос и буксировочный крюк.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что метель в Москве будет продолжаться, но постепенно начнет утихать и закончится в ночь на субботу, 10 января. Он подчеркнул, что пик пурги пройден и самое большое количество осадков позади.