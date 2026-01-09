Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 13:25

«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель

Синоптик Шувалов: сильный снег в Москве закончится в ночь на субботу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Метель в Москве будет продолжаться, но постепенно начнет утихать и закончится в ночь на субботу, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он подчеркнул, что пик пурги пройден и самое большое количество осадков позади.

Пик пурги мы прошли. Самое большое количество осадков выпало именно в ночь, под утро сегодняшнего дня. Снег будет продолжаться, но потихоньку начнет меняться от сильного к умеренному, от умеренного к слабому, и закончится в ночь на субботу. Он будет уже эпизодический и очень слабый, — поделился Шувалов.

Он отметил, что до субботы снег будет идти практически непрерывно, постепенно уменьшая свою интенсивность. По словам синоптика, и ветер, который ночью доставлял неудобства и был причиной заносов, будет потихоньку стихать. К воскресенью снег выпадет еще, но уже не сравнится с тем, что принес этот южный циклон, заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве и области из-за мощного «снежного нашествия», вызванного балканским циклоном, было обновлено несколько рекордов. Так, на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ высота снежного покрова достигла 31 сантиметра. Это максимальный показатель с начала текущей зимы, а количество выпавших осадков составило 10 миллиметров. В районе Тушино сугробы выросли до 32 сантиметров, а на Балчуге — до 30 сантиметров.

