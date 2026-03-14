14 марта 2026 в 16:48

«Я не его любимый сын»: Зеленский раскрыл свои отношения с Трампом

Зеленский заявил, что считает себя не самым любимым сыном Трампа

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом напоминают связь между отцом и сыном, при этом подчеркнув, что он не его любимый ребенок. В интервью радио France Inter политик отметил, что не может считать главу Белого дома своим другом.

Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын, — заявил глава государства.

Говоря о дружбе с лидерами других стран, он привел в пример французского президента Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, с ним они прошли совместный путь, поддерживают друг друга в трудные моменты и помогают решать сложные задачи, благодаря чему между ними сложились близкие отношения.

Ранее главной проблемой в отношениях с американским лидером Зеленский назвал разногласия по порядку шагов для урегулирования конфликта. Президент Украины подчеркнул, что для него в первую очередь важно согласовать и ратифицировать гарантии безопасности через Конгресс США.

До этого Зеленский также выразил сомнение в надежности Трампа как партнера. Он отметил, что Киеву нужны гарантии безопасности на долгие годы вперед и из-за смены президентов США нельзя полагаться только на одного человека.

