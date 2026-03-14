Сильные дожди и тепло до +15? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В начале следующей недели в Москве ожидается апрельское тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 16 по 18 марта, ждать ли сильных дождей и тепла до +15 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, снежный покров в начале следующей недели в Москве сократится на 20 см.

«Начало следующей недели порадует москвичей солнцем и апрельским теплом, в сумерках — от 0 до -3 градусов, на пике максимального дневного прогрева до +11 градусов. Снежный покров, высота которого на ВДНХ составляет 39 см, за выходные уменьшится на 10–12 см. За предстоящую неделю сугробы сдуются на 20 сантиметров, к концу марта снега в Москве останется не больше 10–15 см, а ко Дню космонавтики от него не останется и следа!» — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, в понедельник, 16 марта, в российской столице температура воздуха в ночные часы составит от -2 до -4 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Ветер будет южным, 6 м/с.

Во вторник, 17 марта, характер метеоусловий начнет меняться. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Местами возможна гололедица.

В среду, 18 марта, по прогнозам синоптиков, также ожидается облачная с прояснениями погода с небольшими осадками, возможен дождь. Дневная температура останется в пределах от +6 до +11 градусов, ночные показатели составят от 0 до +2 градусов.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели сильных дождей и тепла до +15 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге в понедельник, 16 марта, ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем составит около +10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. Ветер будет умеренным, 5 м/с, атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, влажность воздуха — 82%.

Во вторник, 17 марта, характер погоды существенно не изменится. Ожидается облачная погода, ветер юго-восточный, 3 м/с, атмосферное давление повысится до 771 мм ртутного столба. Температура воздуха днем сохранится на уровне +7 градусов, ночью — около +4 градусов. Осадков не прогнозируется.

В среду, 18 марта, в Северной столице прогнозируется высокий риск осадков — 77%, что означает вероятность дождя или мокрого снега. Температура воздуха днем ожидается в диапазоне от +5 до +8 градусов, ночью около +2 градусов. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 772 мм ртутного столба, ветер восточный, 4 м/c.

