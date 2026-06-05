«Абсолютно по-скотски»: Песков об уходе части западных компаний из России

Некоторые западные компании покинули российский рынок «абсолютно по-скотски», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» на полях Петербургского международного экономического форума. При этом представитель Кремля отметил, что есть и те предприятия, которые ушли цивилизованно, а также те, которые предпочли остаться.

Давайте не забывать, что, да, многие компании, крупные компании ушли. Кто-то ушел по-хорошему, кто-то ушел абсолютно по-скотски. Но кто-то остался и остается на этом рынке. И мы, как Россия, заинтересованы в том, чтобы иностранные капиталы приходили на наш рынок, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что бизнес-сообщество западных стран продолжает проявлять интерес к ПМЭФ. Он также отметил, что западные предприниматели хоть и не представлены на форуме, но ждут выступления российского лидера Владимира Путина в рамках панельной сессии.

Прежде глава делегации США на ПМЭФ Родни Кук заявил, что многие американские компании ждут от Вашингтона разрешения для возвращения в Россию. При этом большинство американских фирм продолжают работать в РФ.