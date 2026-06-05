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05 июня 2026 в 13:44

Дрон ВСУ заминировал дорогу у здания администрации в российском регионе

Дрон ВСУ сбросил мину у здания Каменско-Днепровской окружной администрации

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины заминировал дорогу в непосредственной близости от здания администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщили ТАСС в местной администрации. Инцидент произошел на одной из улиц, прилегающих к административному зданию.

Беспилотник Вооруженных сил Украины совершил сброс неустановленного взрывоопасного предмета, предположительно, мины на улице в непосредственной близости от здания администрации округа, — рассказали журналистам в администрации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили летевший на Москву украинский беспилотный летательный аппарат. Градоначальник добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты.

До этого Вооруженные силы Украины совершили ночную атаку на здание в Энергодаре Запорожской области, в котором располагаются банк, почта и приемная КПРФ. Согласно информации администрации города, удар спровоцировал пожар.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников на подлете к городу. По его данным, аппараты были уничтожены в районах Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

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