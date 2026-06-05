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05 июня 2026 в 13:30

Российский город более суток остается без света после налета ВСУ

Энергодар оказался полностью обесточен после ночных ударов Украины

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Город — спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар уже более суток остается без электричества, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Восстановительные работы продолжаются. Как уточнил мэр Максим Пухов, критически важные объекты временно обеспечиваются электричеством от резервных источников.

Специалисты прикладывают максимум усилий для скорейшего возобновления подачи электричества, — говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, в ночь на 5 июня ВСУ попытались обстрелять Энергодар сразу несколько раз. При этом в результате атаки никто не пострадал.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что удары Украины по району Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы. По его словам, удары наносятся ежедневно и интенсивно.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили за неделю 47 управляемых авиабомб. По подсчетам ведомства, также ликвидированы 3084 украинских беспилотника самолетного типа.

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ЗАЭС
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