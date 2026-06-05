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05 июня 2026 в 13:23

Собянин раскрыл итоги новой атаки БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении нового дрона на подлете к Москве

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на место падения обломков прибыли экстренные службы.

Системой ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее Вооруженные силы Украины совершили ночную атаку на здание в Энергодаре Запорожской области, в котором располагаются банк, почта и приемная КПРФ. Согласно информации администрации города, удар спровоцировал пожар.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников на подлете к городу. По его данным, аппараты были уничтожены в районах Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

Также в оперативном штабе Белгородской области заявили, что один мирный житель погиб, а еще один получил ранения из-за атаки БПЛА на промышленное предприятие в приграничном районе региона. Инцидент случился в поселке Отрадовский Краснояружского округа.

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