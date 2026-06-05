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05 июня 2026 в 11:52

Песков: западные бизнесмены ждут заявлений Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Бизнес-сообщество западных стран продолжает проявлять интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Представитель Кремля также отметил, что западные предприниматели хоть и не представлены на ПМЭФ, но ждут выступления российского лидера Владимира Путина в рамках панельной сессии.

Главное — это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет, и даже если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента, заявления президента в ходе панельной сессии, — сказал Песков.

По его словам, Россия заинтересована в привлечении иностранного капитала и будет поддерживать статус надежной страны для инвестиций. Он также отметил, что ряд западных компаний остался в РФ, несмотря на санкции и уход многих бизнесов.

Ранее глава делегации США на ПМЭФ Родни Кук заявил, что многие американские компании ждут от Вашингтона разрешения для возвращения в Россию. При этом большинство американских фирм продолжают работать в РФ.

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