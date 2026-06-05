ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 12:55

Фотосессия подростков-руферов едва не закончилась трагедией

В Екатеринбурге подростки-руферы устроили экстремальную фотосессию на крыше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Екатеринбурге подростки-руферы решили провести экстремальную фотосессию на крыше многоэтажки, передает Telegram-канал «112». Один из участников едва не упал и не разбился насмерть.

Самый смелый из компании забрался на козырек многоквартирного дома, в то время как трое его друзей снимали происходящее на камеру. Выбраться с козырька руфер самостоятельно не смог, друзья также не смогли ему помочь. Подростка спас случайный прохожий.

После того как компания выбралась с крыши, школьники сразу попали в поле зрения сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Подростков поставили на учет, а их родителей привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что юный руфер сорвался с крыши девятиэтажки на Московском проспекте в Петербурге при попытке ее покорить и разбился. Школьника госпитализировали, но спасти не удалось — он скончался в больнице.

До этого в Москве пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. Его срочно госпитализировали, и медики оказали необходимую помощь.

Регионы
Екатеринбург
подростки
руферы
крыши
многоэтажки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос – 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon
Лихачев рассказал о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ЗАЭС
В РФ нашли радикальный способ покончить с рекламным криминалом в подъездах
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.