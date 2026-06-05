Фотосессия подростков-руферов едва не закончилась трагедией В Екатеринбурге подростки-руферы устроили экстремальную фотосессию на крыше

В Екатеринбурге подростки-руферы решили провести экстремальную фотосессию на крыше многоэтажки, передает Telegram-канал «112». Один из участников едва не упал и не разбился насмерть.

Самый смелый из компании забрался на козырек многоквартирного дома, в то время как трое его друзей снимали происходящее на камеру. Выбраться с козырька руфер самостоятельно не смог, друзья также не смогли ему помочь. Подростка спас случайный прохожий.

После того как компания выбралась с крыши, школьники сразу попали в поле зрения сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Подростков поставили на учет, а их родителей привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что юный руфер сорвался с крыши девятиэтажки на Московском проспекте в Петербурге при попытке ее покорить и разбился. Школьника госпитализировали, но спасти не удалось — он скончался в больнице.

До этого в Москве пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. Его срочно госпитализировали, и медики оказали необходимую помощь.