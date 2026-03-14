Ситуация в Дубае 14 марта: что с россиянами, кому не вернут деньги за отдых

Дубай подвергся атакам Корпуса стражей Исламской революции на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. Какая складывается обстановка в эмирате сегодня, 14 марта? Что с россиянами и их путевками?

Какая обстановка в Дубае 14 марта

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, после которой Тегеран стал атаковать страны Персидского залива.

Власти Дубая 14 марта заявили о падении неких обломков в центральном районе города после успешного перехвата. Как уточнили в пресс-службе местного правительства Dubai Media Office, они задели фасад одного из зданий.

«Пожар [после падения] не возник, о пострадавших не сообщается», — говорится в заявлении.

Что именно за объект перехватили средства противовоздушной обороны, не уточняется. Министерство обороны ОАЭ на настоящий момент никак не прокомментировало произошедшее.

Что с россиянами, кому не вернут деньги за сорванный отдых в Дубае

В России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, путешественники смогут вернуть полную стоимость тура.

Дубай, ОАЭ

«Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца», — сказал министр.

Однако туристы-дикари, которые самостоятельно купили билеты на самолет и забронировали отели, не получат обещанную правительством компенсацию, сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

Эксперт обратил внимание, что на выплату могут рассчитывать только те россияне, которые приобретали путевки через туроператоров.

Для получения выплаты гражданам необходимо обратиться к туроператору и предъявить заявление, паспорт, а также договор на тур и чек об оплате.

Как долго продлятся ограничения на полеты в страны Ближнего Востока

В Минтрансе России сообщили, что на настоящий момент ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны этого региона.

«Рейсы в Израиль российские перевозчики отменили до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют», — добавили в ведомстве.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и в обратном направлении до 29 марта, «Аэрофлот» — до 31 марта включительно. Возобновление полетов будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе.

