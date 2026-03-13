Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:55

Адвокат раскрыл, кто не сможет вернуть деньги за сорванный отдых в Дубае

Адвокат Багатурия: туристы-дикари не смогут вернуть деньги за сорванный отдых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Туристы-дикари», которые самостоятельно купили билеты на самолет и забронировали отели, не получат обещанную правительством РФ компенсацию за сорванный из-за военного конфликта отпуск в странах Ближнего Востока, сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, на выплату могут рассчитывать только путешественники, которые приобретали путевки через туроператоров.

Важно помнить, что на компенсацию не смогут рассчитывать туристы, купившие билеты и забронировавшие отели самостоятельно, — подчеркнул Багатурия.

Он отметил, что организованные туристы для получения выплаты должны обратиться к туроператору и предъявить заявление, паспорт, а также договор на тур и чек об оплате.

Ранее в России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, путешественники смогут вернуть полную стоимость тура. Он заявил, что туркомпании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца. В целом Минэкономразвития оценило потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 млрд рублей.

