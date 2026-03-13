Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов

Минюст России обновил реестр иностранных агентов, добавив в него писательницу и политолога Нину Хрущеву, правнучку бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Вместе с ней в список иноагентов внесли публициста Вадима Штепу, журналиста-расследователя Сергея Резника, активиста Алексея Нестеренко и экономиста, профессора Парижской школы экономики Екатерину Журавскую. Каждый из них, по данным ведомства, участвовал в распространении материалов других иностранных агентов, критиковал СВО и проживает за границей.

13 марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. В. Журавская, А. В. Нестеренко, С. Э. Резник, Н. Л. Хрущева, а также В. В. Штепа, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство юстиции внесло в список лиц, исполняющих функции иностранных агентов, журналистку Веру Кричевскую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Также в реестр попали депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и интернет-ресурс «Республика» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).