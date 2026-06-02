02 июня 2026 в 09:05

В Госдуме назвали способ привести в порядок сферу ЖКХ

Депутат Куринный призвал передать ЖКХ под контроль государства

Алексей Куринный Алексей Куринный Фото: Мария Девахина /РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный призвал передать сферу ЖКХ под контроль государства. По его словам, сказанным NEWS.ru, это поможет предотвратить ежегодное значительное повышение тарифов на коммунальные услуги.

Рассказы, что тарифы на коммуналку постоянно нужно повышать, потому что ЖКХ в плохом состоянии и нужны деньги на его модернизацию, мы слышим уже лет 30. В результате цены скачут галопом каждый год, за 25 лет они выросли в среднем в восемь раз, а износ инфраструктуры каким был, таким и остался. Потому что дело не только и не столько в деньгах, сколько в безобразной организации контроля за расходами. Чтобы навести порядок, ЖКХ нужно передать под контроль государства или как минимум создать государственные управляющие компании и национализировать стратегически важные объекты коммунального хозяйства, — высказался Куринный.

Он подчеркнул, что партия также предлагает ввести мораторий на увеличение тарифов на услуги ЖКХ для населения на период от одного до двух лет, чтобы провести тщательную проверку их обоснованности. Законопроект, по словам депутата, уже подготовлен и направлен в правительство. Парламентарий пояснил, что мера позволит облегчить финансовое бремя граждан и даст им возможность более уверенно планировать свой бюджет.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал остановить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ, поскольку многие пожилые люди не знают об этой инициативе. По его словам, финансы граждан могут пострадать из-за возможных ошибок в бухгалтерии и технике.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

