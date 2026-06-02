Раскрыто, против каких нефтяных гигантов России ЕС может ввести санкции Politico: Евросоюз рассматривает введение санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Евросоюз обсуждает введение новых санкций против российских нефтяных гигантов ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в рамках 21-го пакета ограничений, сообщает Politico со ссылкой на переговорные документы. Окончательное решение по этим мерам пока не принято.

Еврокомиссия может представить свои предложения по новому санкционному пакету уже на следующей неделе. Дискуссии по ограничениям продолжаются.

Ранее европейские дипломаты сообщили, что полное эмбарго на ввоз российской нефти и ограничения морских перевозок вряд ли попадут в 21-й пакет санкций. В центре внимания при подготовке новых мер — корректировка механизма ценового потолка.

Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис признался, что действия Лондона, частично смягчившего энергетические санкции против России, стали для Брюсселя полной неожиданностью. На встрече глав финансовых ведомств «Большой семерки» британская сторона не поднимала этот вопрос, заявил чиновник.

Также депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что очередные антироссийские санкции вместе с выделением Киеву крупного займа приведут к истощению и последующему развалу экономики Европы. Парламентарий считает, что громкие заявления Еврокомиссии — это лишь попытка оправдать свое существование, за которой скрываются явления, несовместимые с демократией.