02 июня 2026 в 10:02

Силовики пришли за «мертвыми душами» в российский аграрный университет

В Уральском аграрном университете Екатеринбурга начались обыски

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полиция Екатеринбурга пришла с обысками в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ), передает Е1.RU. По информации издания, обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела в Институте экономики, финансов и менеджмента.

Предварительно, дело связано с «мертвыми душами» в институте. Сейчас на месте работают сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по городу. Отмечается, что это уже второй обыск в УрГАУ за 2026 год. Первый раз борцы с коррупцией пришли в вуз 3 февраля, тогда задержаний не проводилось.

Ранее сообщалось, что ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого, которого обвиняли в крупных растратах, восстановили в должности. Суд отменил обеспечительные меры по делу вуза, и руководитель, который работает там более 30 лет, приступил к своим обязанностям.

До этого Рособрнадзор объявил предостережения сразу трем вузам — Московской международной академии, МГЛУ и Российскому университету медицины. Учебным заведениям посоветовали принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках государственного контроля в сфере образования.

