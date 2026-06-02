Суд арестовал охотника, подозреваемого в убийстве подростка в Кузбассе

Кемеровский суд заключил под стражу охотника, которого подозревают в убийстве 17-летнего подростка, сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов региона. Мужчина пробудет за решеткой минимум до 31 июля 2026 года.

Центральным районным судом Кемерово избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 июля 2026 года, — сказано в сообщении.

Трагедия произошла в Крапивинском округе. Двое школьников на мопедах заметили приближающийся автомобиль и, приняв его за машину сотрудников ГИБДД, съехали с дороги в кусты. В это время на УАЗе возвращались с охоты трое мужчин. Один из них в тепловизор увидел силуэт в кустах и открыл огонь, приняв мальчика за животное. Осознав произошедшее, все трое скрылись с места происшествия.

До этого в Сергиевом Посаде произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое подростков. Как уточнили в полиции, один из участников конфликта угрожал мужчине ножом, после чего тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.