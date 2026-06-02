02 июня 2026 в 11:17

HR-эксперт дала советы, как сохранить работу при угрозе увольнения

HR-эксперт Зулия Лоикова: при угрозе увольнения нужно показать результативность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При угрозе увольнения сотруднику нужно продемонстрировать руководству инициативность, вовлеченность в работу и результативность, посоветовала в беседе с LIFE.ru HR-эксперт Зулия Лоикова. Она призвала не поддаваться эмоциям, избегать конфликтов и добросовестно выполнять все свои обязанности.

Если вам кажется, что вас хотят уволить, важно сохранять спокойствие и профессионализм. Люди часто начинают заранее накручивать себя и додумывать негативные сценарии. Руководители, возможно, даже не рассматривают увольнение, но сотрудники эмоциональными реакциями сами создают дополнительные аргументы против себя, — отметила Лоикова.

По ее мнению, важно сохранять все доказательства продуктивной работы, например переписку в почте и мессенджерах, благодарственные письма от клиентов и коллег, результаты аттестаций, сведения о премиях и других поощрениях. Их можно будет использовать как аргументы, если возникнут вопросы о профессиональной компетентности. А в случае спорных ситуаций лучше фиксировать договоренности, сохранять документы и рабочие коммуникации.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что желание уволиться после отпуска может появиться из-за выгорания. Он отметил, что во время отдыха у людей появляется время и возможность оценить свою жизнь.

Общество
работа
руководство
сотрудники
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
