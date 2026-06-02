Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Три человека пострадали в Кременной из-за удара БПЛА по рейсовому автобусу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в МАКСе. Он отметил, что раненым оказывается медицинская помощь.

Под ударом оказался рейсовый автобус «Рубежное — Кременная», следовавший через Кременную. В результате этого подлого преступления пострадали три человека, — написал Пасечник.

Глава региона добавил, что в Стаханове пострадали два человека при атаке ВСУ на частный сектор. Раненых мужчин госпитализировали.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в преддверии Дня защиты детей в результате атак ВСУ погибли трое несовершеннолетних, еще восемь детей получили ранения. По его словам, за последнюю неделю жертвами атак стали 35 гражданских лиц.

До этого ВСУ атаковали FPV-дроном автобусную остановку в селе Новая Деревня Белгородского округа. При детонации пострадали четыре мирных жителя. Одного из пострадавших прооперировали, двух других направили в профильное отделение больницы. Четвертый пациент после оказания медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение.