Россиянка едва не умерла из-за протеина

В Воронеже 23-летняя девушка едва не задохнулась из-за отека Квинке после того, как выпила 30 граммов протеина, сообщил Telegram-канал Baza. Спортивную добавку она купила полтора месяца назад и регулярно добавляла ее в кофе и десерты.

Врачи сделали девушке антигистаминный укол и приступили к выяснению причины. Предположительно, сработала накопительная реакция на протеин: маленькие дозы переносились нормально, но после резкого увеличения объема развилась острая аллергическая реакция. Какой именно компонент вызвал аллергию, установить сложно.

Ранее гастроэнтеролог и нутрициолог Елена Павлова заявила, что пищевая аллергия может спровоцировать жизнеугрожающие состояния, такие как отек Квинке и бронхоспазм. По ее словам, эти реакции сопровождаются резким ухудшением самочувствия и падением артериального давления.

Диетолог Ольга Валикова предупредила, что людям с аллергией на косточковые культуры категорически нельзя употреблять персики. Осторожнее с продуктом нужно быть и тем, у кого диагностирован сахарный диабет.