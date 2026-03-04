Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 18:16

Секрет постного стола: слоеный салат, который заменяет полноценный обед

Слоеный салат в пост может быть полезным — вы полюбите «Протеиновый заряд» Слоеный салат в пост может быть полезным — вы полюбите «Протеиновый заряд» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Постное меню часто считают легким, но не слишком сытным. Однако опытные повара давно знают: правильно собранный слоеный салат способен заменить полноценный обед. Один из таких вариантов — салат «Протеиновый заряд», где растительные продукты дают насыщение не хуже мясных блюд.

Для приготовления понадобятся: отварная черная чечевица белуга (200 г), твердый тофу (180 г), красный лук (1 небольшая головка), свежий огурец (1 крупный), растительное масло (1 ст. л.), копченая паприка (0,5 ч. л.), яблочный уксус (1 ст. л.), постный майонез или соус на растительном йогурте (80 г), жидкий дым (2–3 капли), соль по вкусу.

Тофу нарезают кубиками и быстро обжаривают на масле с паприкой — появляется легкий аромат копчения. Лук тонко режут и маринуют в уксусе с щепоткой соли 5 минут. Огурец нарезают мелкими кубиками.

Слоеный салат собирают в глубокой тарелке: сначала чечевица, затем теплый тофу, сверху маринованный лук и свежий огурец. Завершающий слой — постный соус с несколькими каплями жидкого дыма. Получается сбалансированное блюдо, где чечевица дает плотную сытость, а тофу мягко заменяет сыр.

Такой салат хорошо подходит для постного обеда: он легкий для желудка, но долго сохраняет чувство насыщения.

  • Калорийность на 100 г: 118 ккал.

  • БЖУ: 7,1/4,8/11,2.

Ранее мы делились с вами рецептом домашнего мягкого сыра из кефира.

