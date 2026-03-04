В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши

В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши В Нижнем Новгороде директор ДУКа получила травму после схода наледи с крыши

В Нижнем Новгороде на исполнительного директора «Домоуправляющей компании Московского района» упала наледь с крыши, сообщил NN.RU главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес. Женщину госпитализировали с травмой головы.

Выясняем обстоятельства и причины сложившейся ситуации с работником домоуправляющей компании. Ожидаем медицинское заключение о степени тяжести полученных повреждений здоровья, — сообщил Мошес.

Ранее сообщалось, что в Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летней девушки из-за упавшей на нее наледи. Трагедия произошла 14 февраля на улице Варварской, вторая прохожая получила легкие травмы.

МЧС России призвало регионы к немедленной очистке зданий в связи с участившимися случаями обрушения кровель и падения снега с крыш. Ведомство посоветовало россиянам выбирать для передвижения очищенные места и не ходить под крышами домов и козырьками.