Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 19:09

В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши

В Нижнем Новгороде директор ДУКа получила травму после схода наледи с крыши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Нижнем Новгороде на исполнительного директора «Домоуправляющей компании Московского района» упала наледь с крыши, сообщил NN.RU главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес. Женщину госпитализировали с травмой головы.

Выясняем обстоятельства и причины сложившейся ситуации с работником домоуправляющей компании. Ожидаем медицинское заключение о степени тяжести полученных повреждений здоровья, — сообщил Мошес.

Ранее сообщалось, что в Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летней девушки из-за упавшей на нее наледи. Трагедия произошла 14 февраля на улице Варварской, вторая прохожая получила легкие травмы.

МЧС России призвало регионы к немедленной очистке зданий в связи с участившимися случаями обрушения кровель и падения снега с крыш. Ведомство посоветовало россиянам выбирать для передвижения очищенные места и не ходить под крышами домов и козырьками.

Нижний Новгород
крыши
наледь
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень опасная игра»: Путин о планах Украины на «Голубой поток»
«Киев кусает руку Европы»: Путин об атаке Украины на «Арктик Метагаз»
Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе
Путин фразой «где больше платят» подколол США по газовому вопросу
В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины
Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана
Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров
Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока
Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями
Путин с сожалением отметил одну тенденцию в торговле с Венгрией
США на год продлили санкции против Ирана
Машина взорвалась в Краснодаре
В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе
5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше
Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа
Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео
Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия
Европейская страна может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
В деле экс-депутата Госдумы Бальбека появилась новая деталь
Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.