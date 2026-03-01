Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 10:46

Следствие выяснило новые обстоятельства об экс-вице-мэре Нижнего Новгорода

Следствие установило, что бывший вице-мэр Штокман может скрыться за рубежом

Илья Штокман Илья Штокман Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Бывший замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман имеет возможность скрыться за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Сейчас бывший вице-мэр находится под арестом по делу о взяточничестве.

Штокман имеет широкие финансовые возможности, в связи с этим может скрыться от органов предварительного следствия и суда за пределы Российской Федерации, — указывается в материалах дела.

Защита Штокмана запрашивала для него домашний арест. При этом следствие наставило на невозможности выбора меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. В итоге суд постановил оставить экс-замглавы мэра в СИЗО до мая.

В августе 2020 года Штокман был назначен советником мэра Нижнего Новгорода, а спустя месяц занял должность заместителя главы городской администрации. В его ведении находились вопросы развития IT-сферы и цифровой инфраструктуры города. Чиновника задержали в конце сентября 2025 года.

Также в декабре 2025 года был задержан первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки (статья 290 УК РФ).

Нижний Новгород
суды
взятки
вице-мэр
