Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 01:59

Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали за взятку

РИАН: в Нижнем Новгороде за взятку задержали вице-мэра Егорова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в получении взятки, об этом РИА Новости сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Егоров задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки — статья 290 УК РФ,рассказал собеседник агентства.

По информации агентства, прокуратура Нижегородской области подтвердила, что контролирует расследование уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника. В мэрии города заявили о готовности оказывать необходимое содействие следствию.

Сергей Егоров занял пост первого заместителя мэра в конце августа, сменив Илью Штокмана, ушедшего на спецоперацию. Интересно, что его предшественник также был арестован по аналогичным обвинениям — в получении 55 млн рублей от застройщика. Дело Штокмана уже передано в Москву и расследуется центральным аппаратом СК России.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 1 января 2026 года введут поощрения для чиновников, которые уведомят о попытке их подкупа. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора региона Андрей Гнеушев.

Нижний Новгород
взятки
аресты
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ермак на замке, Зеленский на волоске: когда рухнет режим в Киеве
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали за взятку
Умерла четвертая жена Михаила Ефремова
Ушаков рассказал, как прошло обсуждение компромиссного плана по Украине
Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа
Путин назвал ключевое условие возвращения ЕС к переговорам по Украине
Сели в лужу: ЕС потерял «след РФ» в залетах БПЛА — чьи это были провокации
Встреча Путина и Уиткоффа в Москве завершилась спустя почти пять часов
Украинский полк попался на фейке о Красноармейске
Хакеры раскрыли имена украинских военных, атаковавших российский танкер
Приметы 3 декабря: Прокл — спасаемся от нечисти
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 декабря 2025 года
Скандал с «Огоньком», побег в США, винный бизнес: как живет Игорь Ларионов
NASA разглядело «инопланетного гостя» задолго до астрономов
На Западе зафиксировали провал программы «молодежного контракта» на Украине
Раскрыто меню обеда Уиткоффа и Кушнера в Москве
Большунова отменяют после скандала: что происходит с лучшим лыжником России
Стало известно, кто оттеснил Рубио от переговоров с Россией по Украине
В ЕС посулили Казахстану «репутационые риски» из-за закона против ЛГБТ
Европейские страны выступили против Киева по вопросу о минах
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.