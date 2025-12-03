Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали за взятку РИАН: в Нижнем Новгороде за взятку задержали вице-мэра Егорова

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в получении взятки, об этом РИА Новости сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Егоров задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки — статья 290 УК РФ, — рассказал собеседник агентства.

По информации агентства, прокуратура Нижегородской области подтвердила, что контролирует расследование уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника. В мэрии города заявили о готовности оказывать необходимое содействие следствию.

Сергей Егоров занял пост первого заместителя мэра в конце августа, сменив Илью Штокмана, ушедшего на спецоперацию. Интересно, что его предшественник также был арестован по аналогичным обвинениям — в получении 55 млн рублей от застройщика. Дело Штокмана уже передано в Москву и расследуется центральным аппаратом СК России.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 1 января 2026 года введут поощрения для чиновников, которые уведомят о попытке их подкупа. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора региона Андрей Гнеушев.