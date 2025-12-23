Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 22:03

Мясников раскрыл способ отказаться от котлет перед сном

Мясников посоветовал есть перед сном салат вместо котлет

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на платформе «Смотрим» заявил, что вместо котлет перед сном можно съесть салат. Так он ответил на вопрос зрительницы, которая попросила совета в борьбе с вредной привычкой наедаться после шести вечера.

Женщина уточнила, что ближе к вечеру «организм требует котлет, борща, торт». Мясников признался, что и сам порой сталкивается с таким желанием, но лучше ему не поддаваться: тяжелые блюда нужно приберечь для обеда.

Если хочется котлет, вы сначала сделайте салат из редиски, допустим, или капусты, — сказал медик.

Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили посоветовал всем людям старше 40 лет регулярно проверять сердечно-сосудистую систему. По его словам, особенно важно сдавать анализы тем, у кого в семье были случаи внезапной смерти от инфаркта или инсульта в молодом возрасте.

До этого врач-кардиолог, эксперт по доказательной медицине кандидат медицинских наук Игнат Рудченко рассказал, что стресс, алкоголь и праздничная еда оказывают негативное влияние на артериальное давление. Он отметил, что в праздники всегда увеличивается количество пациентов в кардиологии.

Александр Мясников
врачи
здоровье
котлеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские и канадские военные планируют следить за полетом Санта-Клауса
Дом пострадал при атаке ВСУ на Рыльск
На сколько вырастет ваша пенсия в 2026 году: считаем по новой формуле
Турецкие спасатели обнаружили место падения самолета с ливийским генералом
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
Рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде
Частный самолет с начальником Генштаба армии Ливии разбился под Анкарой
Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к жертвам и разрушениям
Мясников раскрыл способ отказаться от котлет перед сном
Льготы для многодетных в 2026 году: какие положены, как оформить
В США женщина травила наркотиками любовников и обкрадывала их
Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.