Мясников раскрыл способ отказаться от котлет перед сном

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на платформе «Смотрим» заявил, что вместо котлет перед сном можно съесть салат. Так он ответил на вопрос зрительницы, которая попросила совета в борьбе с вредной привычкой наедаться после шести вечера.

Женщина уточнила, что ближе к вечеру «организм требует котлет, борща, торт». Мясников признался, что и сам порой сталкивается с таким желанием, но лучше ему не поддаваться: тяжелые блюда нужно приберечь для обеда.

Если хочется котлет, вы сначала сделайте салат из редиски, допустим, или капусты, — сказал медик.

Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили посоветовал всем людям старше 40 лет регулярно проверять сердечно-сосудистую систему. По его словам, особенно важно сдавать анализы тем, у кого в семье были случаи внезапной смерти от инфаркта или инсульта в молодом возрасте.

До этого врач-кардиолог, эксперт по доказательной медицине кандидат медицинских наук Игнат Рудченко рассказал, что стресс, алкоголь и праздничная еда оказывают негативное влияние на артериальное давление. Он отметил, что в праздники всегда увеличивается количество пациентов в кардиологии.