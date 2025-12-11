Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кардиолог перечислил причины новогодних рисков для сердца

Кардиолог Рудченко: стресс и праздничная еда негативно влияют на давление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стресс, алкоголь и праздничная еда оказывают негативное влияние на артериальное давление, рассказал KP.RU врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко. Он отметил, что в праздники всегда увеличивается количество пациентов в кардиологии.

Повышенный стресс, злоупотребление алкоголем и праздничная еда могут приводить к дестабилизации артериального давления (даже у тех, кто дисциплинированно принимает лекарства). В результате у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями повышается риск инфарктов и инсультов, — рассказал Рудченко.

Кардиолог отметил, что на новогоднем столе часто много соленой и жирной еды — она задерживает жидкость в организме и провоцирует рост давления. По его словам, в праздники повышенное давление может стать довольно серьезным.

Ранее врач-ортодонт Ксения Софроницкая рассказала, что стресс провоцирует бруксизм — это может привести к головным болям. Она отметила, что такое состояние приводит к перенапряжению мышц и перегрузке височно-нижнечелюстного сустава.

здоровье
сердце
Новый год
стрессы
