Кардиолог перечислил причины новогодних рисков для сердца

Стресс, алкоголь и праздничная еда оказывают негативное влияние на артериальное давление, рассказал KP.RU врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко. Он отметил, что в праздники всегда увеличивается количество пациентов в кардиологии.

Повышенный стресс, злоупотребление алкоголем и праздничная еда могут приводить к дестабилизации артериального давления (даже у тех, кто дисциплинированно принимает лекарства). В результате у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями повышается риск инфарктов и инсультов, — рассказал Рудченко.

Кардиолог отметил, что на новогоднем столе часто много соленой и жирной еды — она задерживает жидкость в организме и провоцирует рост давления. По его словам, в праздники повышенное давление может стать довольно серьезным.

