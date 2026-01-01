«Ни обороны, ни армии»: Украина осталась без «козырей» для диалога с РФ

Украинские власти не имеют никаких «козырей» для переговоров с Россией, заявил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу. По его словам, у Киева нет ни систем обороны, ни армии, которые могли бы хоть как-то удивить Москву.

Диверсии против российских танкеров в Черном море, перевозящих российскую нефть, и попытка атаки на резиденцию президента РФ — вот это все, на что способна Украина. Других козырей не осталось, — считает эксперт.

Ранее известный ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за комплекса фатальных проблем. Он отметил, что по политику сильно ударили коррупционные скандалы и поражения ВСУ на фронте.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что Россия может освободить Одессу и Николаев, пока Зеленский отказывается принимать мирный план президента США Дональда Трампа. По его словам, тактика Зеленского по затягиванию конфликта обернется большими территориальными потерями для Украины.