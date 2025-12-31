Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 18:04

Ирландский журналист предрек Зеленскому скорый политический финал

Боуз: коррупция и провалы ВСУ на фронте подорвали политический ресурс Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за комплекса фатальных проблем, заявил в соцсети Х известный ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что по украинскому лидеру сильно ударили коррупционные скандалы и поражения ВСУ на фронте.

Стены сжимаются вокруг маленького диктатора, — добавил журналист.

По мнению журналиста, у Зеленского больше нет реалистичных вариантов для продолжения военных действий, его политический ресурс исчерпан. Аналитик отметил, что текущая стратегия Киева реализуется исключительно в интересах «европейских хозяев», однако фактическое положение дел на фронте и внутри страны делает дальнейшее следование этому курсу невозможным.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп назвал своего специального посланника Кита Келлога «идиотом» после его слов об «отважности» Зеленского. Инцидент произошел в феврале 2025 года по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп высказал свою оценку советникам после встречи с Келлогом в Овальном кабинете.

Украина
Чей Боуз
Владимир Зеленский
СВО
прогнозы
