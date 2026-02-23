Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества. Справа — министр обороны РФ Андрей Белоусов

Западу напомнили о богатом военном опыте России Журналист Боуз: русские знают, как воевать и побеждать

Ирландский журналист Чей Боуз призвал западные страны учитывать глубокий исторический опыт России в ведении войн. Так в соцсети X он отреагировал на видео, на котором российский лидер Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля.

Если какая-либо нация и знает, какие жертвы и ужасы приносит война, то это русские. Они также знают, как воевать и как побеждать. Западу нужно помнить об этом, — написал журналист.

Ранее он также выразил мнение, что главу европейской дипломатии Каю Каллас и ее мужа Арво Халлика можно назвать нечестными и глупыми из-за двуличности в отношении России. По его словам, семейная пара заработала на критике РФ сотни тысяч евро.

До этого журналист раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба, позволившего себе громкие заявления о якобы победе Украины в зоне СВО. Ирландец допустил, что политик где-то подхватил «вербальную диарею».

Тем временем аналитики издания Baijiahao сообщили, что российская сторона с большим теплом отреагировала на предложение Пекина для Владимира Путина посетить Китай. По словам журналистов, Кремль возлагает большие надежды на предстоящую встречу.