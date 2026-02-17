«Несут огромные потери»: на Западе ужаснулись ситуацией с ВСУ Ирландский журналист Боуз заявил о замалчивании потерь ВСУ на Западе

Западные СМИ замалчивают ежедневные потери ВСУ, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, потери украинских войск огромны.

Пока западные СМИ лгут, реальность на фронте неоспорима. Украинские войска ежедневно несут огромные потери, этому есть доказательства, но западные СМИ предпочитают (им приказано) игнорировать их, — написал Боуз.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что ВСУ находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового в Харьковской области. В ведомстве отметили, что подразделения 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады блокированы и несут значительные санитарные потери.

До этого Минобороны сообщало, что командование ВСУ удерживает подразделения на Купянском направлении из-за ложных докладов о победах. Таким образом Киев жертвует военнослужащими, запрещая отступать, ради мнимости. Также известно, что на Купянском направлении украинские военнослужащие оказались в «ледяном аду». Чередующиеся дожди и заморозки вынуждают солдат ночевать в окопах под открытым небом.