17 февраля 2026 в 12:39

В Минобороны заявили о критическом положении ВСУ южнее Купянска-Узлового

МО: ВСУ несут большие потери южнее Купянска-Узлового из-за обморожений

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России со ссылкой на свидетельства пленных и данные радиоперехватов. В ведомстве отметили, что подразделения 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады блокированы и несут значительные санитарные потери.

Катастрофическая ситуация сложилась в подразделениях 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады, блокированных на восточном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. ВСУ несут значительные санитарные потери из-за обморожений и переохлаждения, — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, до 30% личного состава украинских подразделений выбывают из строя. Эвакуация в тыл невозможна из-за условий на линии фронта. Солдаты вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и в неотапливаемых блиндажах. Попытки развести костры легко обнаруживаются расчетами российских беспилотников, выявленные позиции уничтожаются.

Ранее Минобороны сообщало, что командование ВСУ удерживает подразделения на Купянском направлении из-за ложных докладов о победах. Таким образом Киев жертвует военнослужащими, запрещая отступать, ради мнимости. Также известно, что на Купянском направлении украинские военнослужащие оказались в «ледяном аду». Чередующиеся дожди и заморозки вынуждают солдат ночевать в окопах под открытым небом.

Купянск
Харьковская область
ВСУ
потери ВСУ
Минобороны РФ
